23:16, 16 апреля 2026

Названо место захоронения праха Плисецкой и Щедрина

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве на Новодевичьем кладбище состоялась церемония захоронения части праха балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина. Об этом рассказали в пресс-службе Большого театра России.

В ноябре прошлого года театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа сообщил о том, что часть праха творческих супругов была развеяна над рекой Ока, как того желали покойные.

Желание было прописано в совместном завещании Плисецкой и Щедрина, они хотели, чтобы их прах был соединен воедино и развеян над Россией.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин поженились в 1958 году и прожили вместе 57 лет. Балерина ушла из жизни в мае 2015 года, а композитор скончался в августе 2025-го.

Ранее стала известна причина смерти российского кинооператора, члена Союза кинематографистов России и кинооператора «Мосфильма» Игоря Бека.

