Названы признаки отсутствия серьезных намерений у партнера

15:27, 16 апреля 2026

Психотерапевт Коэн: Флирт с другими выдает отсутствие серьезных намерений
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Поведение в повседневной жизни выдает отсутствие серьезных намерений у партнера, считают психотерапевт Мариса Коэн и социолог Джесс Карбино. Признаки такого поведения они перечислили изданию Washington Post.

Одним из главных сигналов они назвали отсутствие разговоров о будущем и совместных планов. Также о несерьезности намерений может говорить то, что партнер не знакомит со своими друзьями, семьей и избегает участия в социальной жизни избранницы. «Может сложиться впечатление, что вы наслаждаетесь тем, что происходит здесь и сейчас, но на самом деле отношения не двигаются за рамки этого момента», — считает Коэн.

Еще один важный признак, по мнению Карбино, — «блуждающий взгляд», то есть ситуации, когда человек явно оставляет для себя другие варианты и может флиртовать с окружающими. Кроме того, тревожным сигналом считается непостоянное поведение и слабая вовлеченность в отношения. Например, партнер то проявляет интерес, то резко отдаляется.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Эксперты подчеркивают, что иногда дело может быть не в отсутствии чувств, а в разном темпе готовности к отношениям. Однако если такие признаки повторяются, специалисты советуют открыто обсудить ситуацию и обратить внимание на то, чувствует ли человек себя значимым для партнера.

Ранее психолог Сильвия Северино назвала признаки, указывающие на то, что партнер готовится разорвать отношения. По ее мнению, тревожными сигналами являются частые ссоры, перемены настроения и отстраненность.

