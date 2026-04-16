16 апреля 2026

Названы скрывающиеся за внезапным изменением цвета зубов проблемы

Стоматолог Дьячкова назвала травму самой частой причиной потемнения зуба
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова назвала главные причины, по которым внезапно может измениться цвет зуба. О том, какие проблемы могут скрываться за этим, она рассказала «Ленте.ру».

Одной из самых частых причин внезапного потемнения зуба врач назвала травмы. «Если человек получил удар даже несколько лет назад, кровеносные сосуды внутри зуба могут разорваться, в результате чего пульпа — ткань с нервами и сосудами внутри — постепенно отмирает. В этом случае зуб со временем становится серым или коричневым. Иногда это сопровождается болью или повышенной чувствительностью», — объяснила стоматолог.

Появление темных пятен на эмали может быть связано с кариесом, особенно если они локализованы в углублениях эмали, добавила Дьячкова. Также, по ее словам, зуб может потемнеть после лечения корневого канала: иногда пломбировочные материалы или остатки крови изменяют его оттенок. В некоторых случаях цвет может поменяться после длительного применения некоторых лекарств или стоматологических материалов, уточнила врач.

Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
Кроме того, как отметила Дьячкова, зубы могут изменить цвет из-за курения, употребления кофе, чая, красного вина и насыщенных соусов. Табачные смолы и красящие вещества в продуктах легко въедаются в эмаль, особенно если на ней есть микротрещины. Со временем это проявляется как желтый или коричневый налет, который можно убрать в процессе профессиональной гигиены в клинике, заверила врач.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко рассказал, по каким признакам можно заподозрить проблемы с зубами. Первым тревожным звонком он назвал часто возникающую сухость во рту.

