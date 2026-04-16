Названы вызывающие неприятный запах изо рта продукты

Стоматолог Манци: Мясо и молочные продукты вызывают неприятный запах изо рта

Стоматолог Луис Аугусто Манци заявил, что некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта. Их он назвал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Манци, вызывать неприятный запах могут чеснок и лук: в них содержатся пахучие вещества, которые попадают в кровоток и через несколько часов выводятся через легкие. Также неприятный запах изо рта может возникнуть после употребления мяса и других продуктов с высоким содержанием белка, отметил врач.

Кроме того, в этот список специалист добавил молочные продукты и сладости. Что касается последних, они служат пищей для бактерий, которые ответственны за неприятный запах изо рта. Кофе и алкоголь, добавил доктор, только усугубляют проблему, поскольку подавляют выработку слюны, которая необходима для естественного очищения ротовой полости.

