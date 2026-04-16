Названы вызывающие неприятный запах изо рта продукты

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 16 апреля 2026

Стоматолог Манци: Мясо и молочные продукты вызывают неприятный запах изо рта
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom  

Стоматолог Луис Аугусто Манци заявил, что некоторые продукты могут вызывать неприятный запах изо рта. Их он назвал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Манци, вызывать неприятный запах могут чеснок и лук: в них содержатся пахучие вещества, которые попадают в кровоток и через несколько часов выводятся через легкие. Также неприятный запах изо рта может возникнуть после употребления мяса и других продуктов с высоким содержанием белка, отметил врач.

Кроме того, в этот список специалист добавил молочные продукты и сладости. Что касается последних, они служат пищей для бактерий, которые ответственны за неприятный запах изо рта. Кофе и алкоголь, добавил доктор, только усугубляют проблему, поскольку подавляют выработку слюны, которая необходима для естественного очищения ротовой полости.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко опроверг популярные заблуждения о гигиене полости рта. Он подчеркнул, что уход за зубами не должен ограничиваться только щеткой и пастой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok