Samsung начала отказывать пользователям смартфонов в ремонте

Пользователю Samsung пришлось доказывать производителю, что его смартфон сломан

Корпорация Samsung отказала пользователю смартфона Galaxy S26 Ultra в ремонте камеры устройства. На это обратило внимание издание GizmoСhina.

Журналисты медиа выяснили, что владелец флагмана Samsung из Южной Кореи столкнулся с ошибкой при попытке снять фото и видео на свой аппарат. Он рассказал, что при попытке переключения объектива на экране появлялось уведомление, что использовать другой объектив нельзя. Пользователю дважды отказали в ремонте и согласились принять телефон только на третий раз, когда он привел неопровержимые доказательства поломки камеры.

По словам пострадавшего, в сервисном центре Samsung заявили, что найденная проблема не покрывается гарантией и не является браком. Автор рассказал, что по чистой случайности он узнал, как снять логи камеры с телефона — системные записи, фиксирующие ошибки. Только когда он показал их специалистам Samsung, те согласились взять устройство на ремонт.

Журналисты издания отметили, что такое поведение сотрудников сервисных центров ставит пользователей в затруднительное положение. «Возможно, это всего лишь единичный случай, но он поднимает вопросы о том, насколько стабилен процесс поддержки по разным каналам», — подытожили авторы.

В начале апреля пользователи смартфонов Samsung столкнулись с удаленной блокировкой их устройств. Оказалось, что Galaxy S22 Ultra может превратиться в «кирпич», если выполнить на нем полный сброс настроек.