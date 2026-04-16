Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 16 апреля 2026

Обнаружена скрытая причина жировой болезни печени

NA: Скопление стареющих иммунных клеток способствует жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leoschka / Shutterstock / Fotodom

Скопление так называемых «зомби-клеток» иммунной системы может лежать в основе жировой болезни печени и хронического воспаления. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging (NA).

Речь идет о стареющих иммунных клетках — макрофагах, которые перестают выполнять свои функции, но не погибают. Вместо этого они накапливаются в тканях и выделяют вещества, поддерживающие воспаление. Ученые выяснили, что с возрастом доля таких клеток в печени резко увеличивается — с примерно 5 процентов у молодых до 60-80 процентов у пожилых, что совпадает с развитием хронических нарушений.

Дополнительным фактором оказался высокий уровень холестерина: в лабораторных условиях он переводил здоровые клетки в «зомби-состояние». Это помогает объяснить, почему жировая болезнь печени часто развивается на фоне переедания и нарушений обмена веществ.

В эксперименте на мышах удаление таких клеток привело к заметному улучшению состояния печени — даже без изменения рациона. По словам авторов, это открытие может стать основой для новых методов лечения не только заболеваний печени, но и других возрастных болезней, связанных с хроническим воспалением.

Ранее ученые выяснили, что соотношение глюкозы и холестерина указывает на риск болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok