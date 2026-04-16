Обнаружена скрытая причина жировой болезни печени

NA: Скопление стареющих иммунных клеток способствует жировой болезни печени

Скопление так называемых «зомби-клеток» иммунной системы может лежать в основе жировой болезни печени и хронического воспаления. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging (NA).

Речь идет о стареющих иммунных клетках — макрофагах, которые перестают выполнять свои функции, но не погибают. Вместо этого они накапливаются в тканях и выделяют вещества, поддерживающие воспаление. Ученые выяснили, что с возрастом доля таких клеток в печени резко увеличивается — с примерно 5 процентов у молодых до 60-80 процентов у пожилых, что совпадает с развитием хронических нарушений.

Дополнительным фактором оказался высокий уровень холестерина: в лабораторных условиях он переводил здоровые клетки в «зомби-состояние». Это помогает объяснить, почему жировая болезнь печени часто развивается на фоне переедания и нарушений обмена веществ.

В эксперименте на мышах удаление таких клеток привело к заметному улучшению состояния печени — даже без изменения рациона. По словам авторов, это открытие может стать основой для новых методов лечения не только заболеваний печени, но и других возрастных болезней, связанных с хроническим воспалением.

Ранее ученые выяснили, что соотношение глюкозы и холестерина указывает на риск болезни печени.