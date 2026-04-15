Оставшимся без света украинцам пообещали вернуть его к августу

Жителям Одессы, которые лишились электричества зимой, пообещали вернуть его только к августу. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Уточняется, что сейчас часть одесситов получает свет через генераторы, но всего на несколько часов в сутки. Некоторые горожане заподозрили, что власти проводят над ними своеобразный «социальный эксперимент».

В городском сообществе местные жители начали призывать к протестным акциям, чтобы выразить возникшее недовольство и решить проблему. «Пора перекрывать дорогу», — написал один из комментаторов.

Ранее в Одессе пропал свет после обещания «Укрэнерго» не отключать его на Пасху. В прошлом году по областному центру прокатилась волна протестов. Так, в преддверии новогодних праздников горожане решили перекрыть проезжую часть в связи с отключением электроэнергии.

