Перепачканный портфель с миллионами замглавы российского города попал на видео

СК показал видео задержания экс-замглавы Сочи Горобца за взятку в 10 млн рублей

Портфель с миллионами рублей, переданных в качестве взятки бывшему замглавы администрации Сочи Евгению Горобцу, показал на оперативном видео Следственный комитет (СК) России. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны руки чиновника, отмеченные специальной краской, портфель и купюры. Следователь предъявляет ему обвинение.

Помимо Горобца получение взятки вменили бывшему директору правового департамента городской администрации. По версии следствия, они узнали о желании местного жителя получить в пользование муниципальный земельный участок, за что потребовали взятку. Также чиновники получили незаконное вознаграждение за оказание покровительства по службе от муниципального служащего. Сумма подношений превысила 10,7 миллиона рублей. При передаче денег чиновников задержали.