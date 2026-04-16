Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 16 апреля 2026

Перепачканный портфель с миллионами замглавы российского города попал на видео

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Портфель с миллионами рублей, переданных в качестве взятки бывшему замглавы администрации Сочи Евгению Горобцу, показал на оперативном видео Следственный комитет (СК) России. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны руки чиновника, отмеченные специальной краской, портфель и купюры. Следователь предъявляет ему обвинение.

Помимо Горобца получение взятки вменили бывшему директору правового департамента городской администрации. По версии следствия, они узнали о желании местного жителя получить в пользование муниципальный земельный участок, за что потребовали взятку. Также чиновники получили незаконное вознаграждение за оказание покровительства по службе от муниципального служащего. Сумма подношений превысила 10,7 миллиона рублей. При передаче денег чиновников задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok