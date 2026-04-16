Переводчик с украинского выматерился после конференции Зеленского

РИА: Переводчик выматерился после конференции Зеленского

Переводчик с украинского выругался матом после завершения совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена. На это обратили внимание РИА Новости.

«*****! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было», — заявил в эфире переводчик, когда Зеленский с Йеттеном удалились со сцены.

Коллега поддержала его фразой «Господи Иисусе» на английском языке.

В ходе пресс-конференции Зеленский ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении поставок. По его словам, американская поддержка якобы важна не только для Украины, но и для США, поскольку «позволяет им поддерживать связи с Европой».