00:06, 16 апреля 2026Россия

Песков описал ситуацию в Ормузском проливе словами «мы не знаем»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается неясной. Об этом в интервью IndiaToday заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США блокируют побережье Ирана. Иран блокирует весь залив. Мы точно не знаем, кто что блокирует, мы пока не знаем, каковы будут последствия», — сказал он.

Чиновник выразил надежду на то, что США и Иран смогут достичь договоренностей путем переговоров. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику, а его последствия «будут ощущаться еще довольно долго».

Ранее Песков описал конфликт вокруг Ирана словами «не наша война». «Россия не является частью этих военных действий, это не наша война», — сказал представитель Кремля.

