20:40, 16 апреля 2026

Владельцам питомцев назвали опасные растения

Виктория Клабукова

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Некоторые популярные садовые растения опасны для животных. Что нельзя сажать на даче, если есть питомцы, «Газетой.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

Луковицы тюльпанов и гиацинтов могут вызвать у питомца рвоту, диарею и сильное раздражение рта. Луковицы другого излюбленного дачниками цветка, нарцисса, содержат алкалоиды, которые могут спровоцировать судороги, рвоту и боль в животе. Для кошек опасность представляют лилии — их пыльца или даже вода из вазы могут стать причиной острой почечной недостаточности.

Токсичны для животных и комнатные растения, в частности диффенбахия и монстера. Они могут вызвать у кошки или собаки раздражение слизистых, отек рта и проблемы с глотанием. Если питомец все же добрался до растения, нужно вызвать у животного рвоту и как можно быстрее отвезти его к ветеринару.

Абсолютно безопасны для животных розы, бархатцы, подсолнухи, львиный зев, петунии и фиалки. Если отказываться от высадки токсичных цветов невозможно, их стоит огородить сеткой или высадить там, куда не сможет дотянуться питомец.

Ранее дачников предупредили об опасных последствиях обильной подкормки удобрениями, особенно азотом. В таком случае в плодах может скопиться много нитратов.

