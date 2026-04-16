14:33, 16 апреля 2026

После уколов для похудения у женщины почернел язык

Daily Mirror: После уколов для похудения у женщины удалили желчный пузырь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MillaF / Shutterstock / Fotodom

После уколов для похудения Wegovy у 32-летней Сары-Джейн Кроуфорд начались тяжелые осложнения, включающие почернение языка и проблемы с желчным пузырем. Об этом она рассказала изданию Daily Mirror.

По словам женщины, спустя несколько недель после увеличения дозы препарата у нее появились сильные боли в животе, приступы рвоты и необычные ощущения в полости рта. В какой-то момент она заметила, что язык стал черного цвета, а позже врачи выявили множественные камни в желчном пузыре и воспаление кишечника. «Это произошло очень быстро», — добавила она.

Состояние ухудшалось, и женщине пришлось обратиться в больницу, где обследования показали закупорку желчных протоков. В итоге врачи приняли решение удалить желчный пузырь, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения и риск панкреатита.

После операции женщина прекратила использование препаратов и постепенно восстановилась. Она утверждает, что связывает ухудшение здоровья именно с инъекциями для похудения, и призывает других внимательно оценивать возможные риски перед их использованием.

Ранее жительница Великобритании рассказала, что едва выжила после того, как выпила алкоголь на фоне приема инъекций для похудения. По ее словам, никто ее не предупреждал о тяжелых последствиях такого сочетания.

