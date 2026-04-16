Появление на СВО «королевы марафонов» оценили

«Пятый канал»: Блиновская находится в колонии, решений о ее переводе не было

Блогер Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», находится в колонии Владимирской области, решений о ее переводе не принималось. Об этом сообщает источник «Пятого канала», знакомый с ситуацией.

Распространяемая в СМИ информация о ее возможном переводе в зону специальной военной операции (СВО) не соответствуют действительности.

Ранее Арбитражный суд Москвы направил запрос в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) о предоставлении сведений о наличии в стране имущества Блиновской и ее родственников.

Ее бренд Blinovskaya выставили на торги из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). 44-летняя российская блогерша до сих пор не может закрыть кредит в 269 миллионов рублей и погасить долг в размере 179 тысяч рублей перед ФНС.

Блиновскую приговорили к 4,5 года колонии. Отбывать наказание ей осталось меньше половины срока.