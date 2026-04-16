Силовые структуры
13:16, 16 апреля 2026

Российский суд направил в ближневосточную страну запрос по делу Блиновской

Владимир Седов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Арбитражный суд Москвы направил запрос в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) о предоставлении сведений о наличии в стране имущества королевы марафонов Елены Блиновской и ее родственников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, суд интересуют данные об имуществе в ближневосточной стране детей, мужа, брата, отца и самой Елены Блиновской. Поручение направлено через главное управление Минюста России. Ходатайство о направлении такого запроса поступило от финансового управляющего подсудимой Марии Ознобихиной.

Помимо недвижимости суд интересуют сведения о владении Блиновской и ее родственниками долями в уставных капиталах компаний, зарегистрированных в ОАЭ, акций и выписок по открытым и закрытым счетам в банках.

Ранее сообщалось, что бренд Елены Блиновской Blinovskaya выставили на торги из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). 44-летняя российская блогерша до сих пор не может закрыть кредит в 269 миллионов рублей и погасить долг в размере 179 тысяч рублей перед ФНС.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Экономическая блокада Приднестровья усилится

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    Все новости
