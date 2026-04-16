Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 16 апреля 2026Силовые структуры

Приговор в 16 лет получил мастер по ремонту техники из Подмосковья за перевод двух тысяч

Ремонтник из Подмосковья приговорен к 16 годам лишения свободы за перевод
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд вынес 16-летний приговор жителю подмосковных Люберец Андрею Хорошко за финансирование организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мастер по ремонту техники сделал пять переводов на общую сумму 2,2 тысячи рублей. Защита настаивала, что действия мужчины не привели к массовым разрушениям, и просила оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике на 13 лет посадили польского наемника, вступившего в Вооруженные силы Украины из-за любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok