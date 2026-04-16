Приговор в 16 лет получил мастер по ремонту техники из Подмосковья за перевод двух тысяч

2-й Западный окружной военный суд вынес 16-летний приговор жителю подмосковных Люберец Андрею Хорошко за финансирование организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мастер по ремонту техники сделал пять переводов на общую сумму 2,2 тысячи рублей. Защита настаивала, что действия мужчины не привели к массовым разрушениям, и просила оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике на 13 лет посадили польского наемника, вступившего в Вооруженные силы Украины из-за любви.

