12:58, 16 апреля 2026Экономика

Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

На Кипре сняли объявление о сдаче в аренду элитной виллы певицы Аллы Пугачевой
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Алла Пугачева передумала съезжать с виллы в элитном поселке на Кипре — объявление о сдаче этого жилья в аренду сняли с сайтов недвижимости. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В марте появилась информация, что из-за нестабильной ситуации на Кипре артистка собирается покинуть коттедж и перебраться, предположительно, в Болгарию. На одном из сайтов по поиску заграничной недвижимости появилось объявление, авторы которого искали новых жильцов для виллы, где проживала Пугачева вместе с семьей. Снять роскошный коттедж предлагали за 1,4 миллиона рублей в месяц.

Однако теперь предложение недоступно. К тому же местоположение певицы рассекретила ее дочь Кристина Орбакайте, которая приехала к матери на день рождения. Она опубликовала видео, где засветилась территория того самого коттеджного комплекса на Кипре. Скорее всего, Пугачева передумала переезжать.

Ранее эксперты назвали примерную стоимость квартиры Пугачевой в Москве. По оценкам специалистов, жилье певицы в Филипповском переулке может стоить 5 миллионов долларов (391,2 миллиона рублей).

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

