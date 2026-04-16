Раскрыта распространенная ошибка при хранении помидоров

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 16 апреля 2026Забота о себе

Шеф-повар Эчанобе: У помидоров портится вкус из-за хранения в холодильнике
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Шеф-повар Фернандо Каналес Эчанобе раскрыл распространенную ошибку при хранении помидоров, из-за которой портится их вкус. Его слова приводит издание El Confidencial.

По словам Эчанобе, многие люди считают, что у помидоров отсутствует вкус из-за их низкого качества или недостаточной зрелости, но в действительности проблема кроется в неправильном хранении после покупки.

Еда в законе. От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Повар заявил, что помидоры не нужно класть в холодильник, так как из-за низкой температуры портится и вкус продукта, и его текстура. Эчанобе посоветовал хранить овощ вне холодильника, например, в фруктовой вазе. В качестве альтернативы он предложил покупать столько помидоров, сколько можно съесть за один раз сразу после возвращения домой.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек предупредила некоторых людей об опасности помидоров. Врач призвала употреблять их с осторожностью при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok