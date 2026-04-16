Раскрыта судьба тайно снимавшего секс со стюардессами пилота

The Sun: Снявшего секс с 16 бортпроводницами пилота British Airways уволили

Пилота авиакомпании British Airways, тайно снявшего секс с 16 бортпроводницами, уволили. Судьбу пилота раскрыло издание The Sun.

Британский авиаперевозчик решил исключить 31-летнего мужчину из компании, несмотря на то что расследование по его обвинению в распространении порнографических материалов со стюардессами в сети еще продолжается.

Ранее появилось сообщение, что в марте 2026 года несколько женщин стали жертвами снимавшего их без разрешения члена экипажа и подали заявление в полицию. Они также пожаловались, что мужчина употреблял наркотики. Сперва пилота воздушного судна лишь отстранили от работы.