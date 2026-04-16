16:21, 16 апреля 2026Россия

Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео российского военблогера

Елена Торубарова
Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, предположительно, находится на юге России. Его возможное местонахождение раскрыла Baza в Telegram.

По данным канала, Земцов связался со своими друзьями по телефону. До этого он не выходил на связь несколько часов.

Близкие летчика ситуацию комментировать отказались.

В ночь на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появился пост с тремя видео, в которых Земцов рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео пилот заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он воспользовался «правом последней офицерской чести» и совершил самоубийство. Однако в его окружении ему не поверили, а военблогеры позднее обвинили Воеводу в краже денег за уничтоженный Bradley.

