05:42, 16 апреля 2026Мир

Россия предупредила о Финляндию о последствиях в случае ввоза ядерного оружия

Посол Кузнецов: РФ учтет возможное согласие Финляндии на ввоз ядерного оружия
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Россия обеспокоена намерением правительства Финляндии законодательно допустить возможность размещения в стране ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

Он предупредил, что Москва в полной мере учтет такую перспективу в своей ядерной доктрине. «Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе отчет в том, с какими рисками им придется столкнуться в результате необдуманного изменения своей ядерной политики, не говоря уже о потенциальной эскалации напряженности в Балтийско-Арктическом регионе», — отметил собеседник агентства.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен также отметил, планы правительства Финляндии по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень в случае конфликта с Россией.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    В США заявили об «отчаянии» Трампа из-за Ирана

    Россиянам назвали условие увольнения за критику начальства

    Названы самые выгодные для ввоза из Китая машины

    Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера через питание

    Стало известно о больших потерях в «подразделениях Сырского»

    У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

    Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

    В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

    Все новости
