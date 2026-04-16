Россия предупредила о Финляндию о последствиях в случае ввоза ядерного оружия

Посол Кузнецов: РФ учтет возможное согласие Финляндии на ввоз ядерного оружия

Россия обеспокоена намерением правительства Финляндии законодательно допустить возможность размещения в стране ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

Он предупредил, что Москва в полной мере учтет такую перспективу в своей ядерной доктрине. «Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе отчет в том, с какими рисками им придется столкнуться в результате необдуманного изменения своей ядерной политики, не говоря уже о потенциальной эскалации напряженности в Балтийско-Арктическом регионе», — отметил собеседник агентства.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен также отметил, планы правительства Финляндии по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень в случае конфликта с Россией.