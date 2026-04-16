Россия выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Чопанов выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси

Россия выиграла первое золото на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский дзюдоист Мурад Чопанов стал сильнейшим в весовой категории до 66 килограммов. В финале он победил финского спортсмена Лукаса Саху.

Для 27-летнего Чопанова это вторая в карьере медаль континентального первенства. В 2025 году он завоевал серебряную награду.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года