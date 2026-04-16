17:54, 16 апреля 2026Спорт

Россия выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Чопанов выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия выиграла первое золото на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский дзюдоист Мурад Чопанов стал сильнейшим в весовой категории до 66 килограммов. В финале он победил финского спортсмена Лукаса Саху.

Для 27-летнего Чопанова это вторая в карьере медаль континентального первенства. В 2025 году он завоевал серебряную награду.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
