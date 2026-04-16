07:00, 16 апреля 2026Мир

Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в соседней стране

Посол Кузнецов: Финляндия может пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roni Rekomaa / Reuters

Россияне могут потерять недвижимость в Финляндии, власти страны готовятся пересмотреть уже заключенные сделки. Об этом в интервью ТАСС предупредил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«В последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. Завершилось это тем, что в 2025 году был введен полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности". На то, что подобные шаги представляют собой откровенную дискриминацию, здесь уже не обращают внимания», — посетовал он.

Дипломат отметил, что, судя по заявлениям министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, власти страны не собираются останавливаться на достигнутом. По его словам, военные хотят получить возможность пересмотреть заключенные прежде сделки, хотя до принятия соответствующего закона пока далеко. «Впрочем, нынешняя финская элита уже показала, что готова забыть о любых фундаментальных принципах правового государства, когда речь идет о России и россиянах», — заключил он.

Ранее семья из Санкт-Петербурга подала иск в суд против Государственного совета Финляндии из-за недвижимости. По словам истцов, ограничение въезда в Финляндию лишило их возможности распоряжаться имуществом.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Стало известно о попытке США вытеснить Россию из Ливии

    Мошенники стали активно использовать ограничения работы интернета в России

    Тушу редчайшего 150-летнего животного вынесло на берег

    Врач рассказал о причине болезненной эрекции

    Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в соседней стране

    США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе

    Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку

    Глава СВР рассказал о договоренностях России и США по Украине

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    Все новости
