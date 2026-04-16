Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в соседней стране

Посол Кузнецов: Финляндия может пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Россияне могут потерять недвижимость в Финляндии, власти страны готовятся пересмотреть уже заключенные сделки. Об этом в интервью ТАСС предупредил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«В последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. Завершилось это тем, что в 2025 году был введен полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности". На то, что подобные шаги представляют собой откровенную дискриминацию, здесь уже не обращают внимания», — посетовал он.

Дипломат отметил, что, судя по заявлениям министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, власти страны не собираются останавливаться на достигнутом. По его словам, военные хотят получить возможность пересмотреть заключенные прежде сделки, хотя до принятия соответствующего закона пока далеко. «Впрочем, нынешняя финская элита уже показала, что готова забыть о любых фундаментальных принципах правового государства, когда речь идет о России и россиянах», — заключил он.

Ранее семья из Санкт-Петербурга подала иск в суд против Государственного совета Финляндии из-за недвижимости. По словам истцов, ограничение въезда в Финляндию лишило их возможности распоряжаться имуществом.