05:30, 16 апреля 2026

Россиян предупредили об опасном типе Telegram-ботов

Алена Шевченко
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Telegram-боты для «пробива» людей могут не только предоставлять информацию, но и собирать данные обратившегося за запросом пользователя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали эксперты Роскачества.

Специалисты объяснили, что «пробив» в Telegram-ботах представляет собой автоматизированный поиск и выдачу персональных данных человека на основе известных фрагментов информации: номера телефона, адреса электронной почты и так далее.

Даже если ваш аккаунт в Telegram является анонимным, через бота можно установить ваше настоящее имя, телефон и прочие сведения. Если информация в аккаунте когда-либо была открыта, высока вероятность того, что бот ее обнаружит

Роскачество

«Угроза таких сервисов заключается в том, что, соглашаясь на использование, пользователь не просто получает сведения, но и передает собственные данные их разработчикам. Помимо информации, которая вводится осознанно, бот может считать ваш User ID и другие технические параметры, которые в дальнейшем могут быть использованы против вас», — предупредили собеседники «Ленты.ру».

Также эксперты рассказали, что функционал подобных ботов может быть использован в качестве инструмента для совершения киберпреступлений.

«Например, под видом отправки сведений о разыскиваемом человеке пользователю могут прийти вредоносные ссылки. Переход по ним может привести к заражению устройства вирусами, установке шпионского программного обеспечения или полной утрате доступа к аккаунту в мессенджере», — добавили они.

Более того, получение данных без согласия человека является незаконным и может квалифицироваться как уголовное преступление (согласно статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», статье 272 УК РФ «Несанкционированный доступ к информации»)

Роскачество

Ранее сообщалось, что в России могут ослабить ограничения работы Telegram. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, эту меру могут принять, чтобы снизить социальное напряжение среди россиян, вызванное ростом цен, проблемами со связью и изменениями в налоговом законодательстве.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что компания не исполняет российские законы.

