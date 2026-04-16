15:03, 16 апреля 2026

Россиянам назвали способ добраться до курортной страны Европы «за копейки»

Турэксперт Котляр назвала поездки в Грецию формирующимся трендом
Алина Черненко

Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала поездки россиян в Грецию не единичными историями, а формирующимся трендом. Об этом она написала в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Турэксперт раскрыла наиболее бюджетный способ добраться до этой курортной страны Европы. По ее словам, с 7 июня из Еревана появятся прямые рейсы на остров Родос.

«Летает Wizz Air. За копейки, так как лоукостер. Расписание удобное — дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Полет короткий, около 2,5 часа. По сути, это нормальный рабочий вариант (даже для лоукостера) попасть на острова без лишних кругов через Стамбул», — отметила она.

Кроме того, с июня авиакомпания FlyOne Armenia будет летать в город Салоники, из которого можно спокойно добраться до курорта Халкидики.

Тем временем на греческий остров Кос можно попасть на пароме из турецкого Бодрума. «Для тех, кто готов чуть гибче собирать маршрут, это вполне рабочая схема. А там есть прекрасные отели, особенно сети Ikos "пять звезд"», — подчеркнула Котляр.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на пляжные туры в Грецию летом 2026 года вырос в два раза. Такую тенденцию связали с тем, что страна легко выдает соотечественникам визы и до ее курортов добраться проще, чем в других странах.

