13:49, 16 апреля 2026Путешествия

Россияне променяли Пхукет на другой популярный курорт Таиланда

АТОР: Россияне устремились на Самуи вместо Пхукета в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне променяли остров Пхукет на другой популярный курорт Таиланда — Самуи. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Данное явление связано в том числе с окончанием высокого туристического сезона на Пхукете. Из-за опасений, что на курорт пришли дожди, многие соотечественники устремились бронировать летние туры на Самуи. При этом уточняется, что «влажный» сезон в Таиланде весьма условный, и на самом Пхукете почти не бывает непрекращающихся ливней.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026

Несмотря на заблуждение, спрос на Самуи продолжает расти, отмечают туроператоры. Известно, что комфортный отдых предлагают и другие курорты Сиамского залива — Паттайя, Ко Чанг, Ко Самет. По информации турагентств, россияне стали чаще бронировать комбинированные туры — например, в которых до или после Самуи они проводят время в Бангкоке.

Ранее тревел-блогерша описала Пхукет фразой «может разочаровать». По ее словам, перед поездкой очень важно выбрать подходящий район для жизни.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
