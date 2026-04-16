Российские волонтеры подселили спасенную Дыньку к трехлапой Груше

В Северной Осетии спасли детеныша медведицы и подселили к трехлапой Груше. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Россияне нашли маленькую медведицу на окраине села в республике. Она привлекла внимание людей жалобными криками. Однако, пока спасатели пытались дозвониться до волонтеров, косолапая убежала и упала в реку. Приехавшие специалисты вытащили ее из воды в последний момент.

Волонтеры назвали детеныша Дынькой и отправили на реабилитацию в парк львов «Земля прайда». Теперь она живет вместе с трехлапой медведицей Грушей, которую нашли раненой в мае 2024 года на трассе в Садоне.

В настоящий момент Дынька находится под присмотром ветеринаров. Она сильно истощена, и ей предстоит операция.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области спасли медведя Степана, за которого переживали тысячи россиян.