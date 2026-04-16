05:13, 16 апреля 2026Экономика

Российским врачам предложили по-новому начислять зарплаты

РИА Новости: Медикам РФ призвали установить оклад на уровне 50% от общего дохода
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство России вместе с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50 процентов от общей суммы зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Предполагается, что, согласно инициативе, уровень зарплаты врачей должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода. Рекомендации помогут сохранить кадровый потенциал, повысить престижность работы в здравоохранении. Также мера снизит различия оплаты труда внутри региона.

Ранее в Росстате раскрыли разницу между зарплатами медиков и учителей. Известно, что средняя заработная плата медиков в 2025 году составила более 80 тысяч рублей, а доход учителей превысил отметку в 70 тысяч рублей.

