Российский хирург прокомментировала слухи о разрыве импланта на фото Кайли Дженнер

Хирург Гауэр: Топ Дженнер мог сместить имплант и спровоцировать слухи о разрыве

Пластический хирург Любовь Гауэр прокомментировала слухи о разрыве импланта на фото американской телезвезды Кайли Дженнер, сделанном на музыкальном фестивале Coachella в США. Комментарий публикует «Газета.ru».

По словам врача, на снимках, которые вызвали интерес фанатов, наблюдается эффект риплинга — визуализации контуров или складок импланта через кожу. Гауэр подчеркнула, что данное последствие пластики груди не является патологией или разрывом. «Когда собственный объем молочной железы и подкожно-жировой клетчатки невелик, а имплант выбран крупный, возникает риплинг», — пояснила хирург.

При этом эксперт предположила, что топ с глубоким декольте мог сместить имплант и создать дополнительное натяжение тканей, спровоцировав слухи поклонников. «Опасения поклонников преждевременны. Как специалист я могу с уверенностью сказать: на снимках нет признаков разрыва импланта», — заключила Гауэр.

Ранее в апреле Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью для собственного бренда. Знаменитость предстала на снимке без одежды и нижнего белья.