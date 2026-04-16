Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:46, 16 апреля 2026

Российский хирург прокомментировала слухи о разрыве импланта на фото Кайли Дженнер

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Пластический хирург Любовь Гауэр прокомментировала слухи о разрыве импланта на фото американской телезвезды Кайли Дженнер, сделанном на музыкальном фестивале Coachella в США. Комментарий публикует «Газета.ru».

По словам врача, на снимках, которые вызвали интерес фанатов, наблюдается эффект риплинга — визуализации контуров или складок импланта через кожу. Гауэр подчеркнула, что данное последствие пластики груди не является патологией или разрывом. «Когда собственный объем молочной железы и подкожно-жировой клетчатки невелик, а имплант выбран крупный, возникает риплинг», — пояснила хирург.

При этом эксперт предположила, что топ с глубоким декольте мог сместить имплант и создать дополнительное натяжение тканей, спровоцировав слухи поклонников. «Опасения поклонников преждевременны. Как специалист я могу с уверенностью сказать: на снимках нет признаков разрыва импланта», — заключила Гауэр.

Ранее в апреле Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью для собственного бренда. Знаменитость предстала на снимке без одежды и нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok