Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:34, 16 апреля 2026

Сбитая самолетом в аэропорту Казахстана собака повредила лайнер

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan сбил собаку в аэропорту Шымкента
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan сбил собаку после посадки в аэропорту Шымкента, Казахстан. Об этом сообщает портал NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля. Борт прилетел в Шымкент из Алматы и получил повреждения в результате столкновения с животным. Состояние собаки не раскрывается.

Ранее самолет с 171 пассажиром едва не врезался в грузовой лайнер во время посадки в аэропорту Нью-Джерси, США. Известно, что инцидент произошел 17 марта в авиагавани Ньюарк Либерти.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok