Сбитая самолетом в аэропорту Казахстана собака повредила лайнер

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan сбил собаку после посадки в аэропорту Шымкента, Казахстан. Об этом сообщает портал NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля. Борт прилетел в Шымкент из Алматы и получил повреждения в результате столкновения с животным. Состояние собаки не раскрывается.

