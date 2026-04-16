США обнаружили острую нехватку истребителей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 16 апреля 2026

В США заявили об острой нехватке истребителей из-за старения флота
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Национальная гвардия Военно-воздушных сил США попросила Конгресс увеличить закупки боевых самолетов, указав на острую нехватку истребителей. Соответствующее письмо подписали генерал-адъютанты более чем из 20 штатов, пишет Military watch magazine.

«Военно-воздушные силы США — самые старые, самые малочисленные и наименее боеготовые за всю 78-летнюю историю», — говорится в обращении. Гвардия просит многолетнее финансирование для приобретения от 72 до 100 новых истребителей ежегодно, тогда как сейчас закупки не превышают 48-64 самолетов.

Глава Национальной гвардии ВВС штата Айдахо бригадный генерал Шеннон Смит предупредил, что истребительный флот быстро стареет. «Через несколько лет они будут с трудом оставаться пригодными для полетов, не говоря уже о том, чтобы быть актуальными», — посетовал он. Появление в Китае прототипов истребителей шестого поколения также снизило интерес к американским самолетам пятого поколения.

Ранее стало известно, что программа создания истребителя шестого поколения F-47 может обернуться провалом из-за слишком высокой стоимости самолета. Главной проблемой перспективной разработки стала амбициозность. Для обеспечения заявленных характеристик потребуются новые стелс-покрытия, которые еще не разработали.

Также Военно-воздушные силы (ВВС) США еще не выбрали новый дрон, который станет ведомым истребителей. Кроме того, F-47 нужен принципиально новый силовой агрегат для полетов на скорости около трех чисел Маха. Все это приведет к значительному увеличению стоимости программы.

Считается, что каждый F-47 обойдется казне Вашингтона примерно в 300 миллионов долларов. Это слишком дорого даже с учетом проекта оборонного бюджета в 1,5 триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok