14:16, 16 апреля 2026Мир

США вывели войска из одной ближневосточной страны

Clash Report: США завершили свое военное присутствие в Сирии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Air Force Photo / Handout via Reuters

Соединенные Штаты, по имеющимся данным, завершили свое военное присутствие в Сирии, которое продолжалось более десяти лет. Об этом пишет портал Clash Report в соцсети X.

«США, похоже, завершили свое военное присутствие в Сирии, последний конвой покинул базу Касрак на северо-востоке. Контроль над районом теперь переходит к сирийским силам», — сказано в публикации.

Американские войска были впервые размещены в Сирии в 2014 году под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее портал Zeteo со ссылкой на источники писал, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. По его информации, документ поступил из Белого дома.

