21:47, 16 апреля 2026

Пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены

В Калуге пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Калуге две пожилые женщины едва не оказались под обломками рухнувшей стены. О ситуации пишут «Аргументы и факты».

Обрушение произошло в жилом доме по улице Воскресенской. В результате пострадали две квартиры на первом и втором этаже. Одна из проживающих там пенсионерок, по ее словам, уцелела лишь чудом: в момент происшествия она находилась на кухне и вышла проверить цветы. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело.

Состояние здания вызывало у жильцов опасения еще с 90-х. Дом 1917 года постройки признан объектом культурного наследия. Статус аварийного он получил в 2012-м — конструкции, по оценкам специалистов, непригодны для ремонта, но к расселению за все эти годы никто не приступал. В доме постоянно протекает крыша. В последний раз, по воспоминаниям собственников, ее ремонтировали в 2014 году к Олимпийским играм. Правда, после этих работ кровля стала протекать лишь больше, и в итоге восемь лет назад перекрытия обвалились. На протяжении последнего года под дом стекала вода из канализации и городских сетей, из-за чего, по мнению собственников, и произошло обрушение.

Управляющие компании в доме меняются ежегодно, и просьбы провести ремонт откланяются под предлогом нехватки средств. Жильцы пострадавших квартир не ожидают другого подхода и в этот раз. По поводу состояния дома жильцы не раз обращались в жилинспекцию, прокуратуру, Следственный комитет. Собственники искали помощи у депутатов, мэра и губернатора и даже звонили в областное Управление по охране памятников, где обязанность содержать дом возложили на самих жильцов. Угрозы дальнейшего обвала конструкций в администрации не видят и предлагают собственникам варианты в маневренном фонде. Жильцов такое предложение не устраивает — как утверждают горожане, их вынуждают освободить квартиры, угрожая отключить воду и электричество.

Ранее стена дома рухнула в другом российском городе, Ростове-на-Дону. Здание является частным, и его статус остается предметом споров собственника и властей уже несколько лет. Владельцам неоднократно предлагали признать дом многоквартирным, чтобы впоследствии причислить его к аварийным. Однако собственники стояли на своем.

