У телезвезды случился инсульт на съемках шоу

18:58, 16 апреля 2026

Звезда шоу «Доктор Пимпл Поппер» Сандра Ли перенесла инсульт на съемках
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Звезда американского реалити-шоу «Доктор Пимпл Поппер» (Dr. Pimple Popper) на канале TLC Сандра Ли заявила, что перенесла инсульт на съемках. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

По словам Ли, ей стало плохо в ноябре 2025 года, когда она работала над новыми выпусками «Доктора Пимпл Поппер». «У меня случился приступ жара. Я сильно вспотела и была сама не своя», — вспомнила она. В тот же день после съемок она поехала к родителям и осталась у них на ночь.

Утром на следующий день Ли заметила, что не может нормально произносить слова. Также ей было трудно управлять левой стороной тела. Родители посоветовали ей ехать в больницу. В ходе обследования выяснилось, что звезда реалити-шоу пережила ишемический инсульт.

В результате съемки «Доктора Пимпл Поппер» были приостановлены. Несколько месяцев Ли восстанавливалась, после чего вернулась к работе над программой. Сейчас она принимает препараты для разжижения крови и проходит курс физиотерапии.

Ранее стало известно, что бывший член жюри в популярном реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model) Александр Дженкинс, известный как Джей Александр, пережил инсульт. В результате он потерял способность ходить.

Шоу «Доктор Пимпл Поппер» выходит на американском телевидении с 2018 года. В эфире дерматолог Сандра Ли лечит пациентов с необычными заболеваниями кожи в своей клинике.

