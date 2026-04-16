Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 16 апреля 2026

Таец был облит водой и жестко избит европейцами в Таиланде

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Guillaume Payen / Anadolu Agency / Getty Images

Таец на мотоцикле был облит водой и жестко избит двумя европейцами на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел 14 апреля, в один из дней празднования тайского Нового года — Сонгкрана. Двое французов, Николя Флоран Бубун и Абделькрим Эрауи, намеренно облили водой мотоциклиста и пассажирку, которые просили этого не делать. После этого водителя, оказавшегося местным жителем, ударили водяным пистолетом по голове и избили.

В результате иностранцев взяли под стражу. Один из злоумышленников при задержании пытался убедить полицейского, что не наносил ударов, однако записи с камер помогли установить истину. Пострадавший в тот же день поступил в больницу с синяками на лице и порванной губой.

Ранее турист на мотоцикле попал в аварию во Вьетнаме, между участниками ДТП разгорелась ссора. Пока стражи порядка пытались решить спор, иностранец напал на одного из них с пистолетом и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok