Таец был облит водой и жестко избит европейцами в Таиланде

Таец на мотоцикле был облит водой и жестко избит двумя европейцами на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел 14 апреля, в один из дней празднования тайского Нового года — Сонгкрана. Двое французов, Николя Флоран Бубун и Абделькрим Эрауи, намеренно облили водой мотоциклиста и пассажирку, которые просили этого не делать. После этого водителя, оказавшегося местным жителем, ударили водяным пистолетом по голове и избили.

В результате иностранцев взяли под стражу. Один из злоумышленников при задержании пытался убедить полицейского, что не наносил ударов, однако записи с камер помогли установить истину. Пострадавший в тот же день поступил в больницу с синяками на лице и порванной губой.

Ранее турист на мотоцикле попал в аварию во Вьетнаме, между участниками ДТП разгорелась ссора. Пока стражи порядка пытались решить спор, иностранец напал на одного из них с пистолетом и скрылся.