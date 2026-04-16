Цукерберг передаст полномочия ИИ-двойнику

16:38, 16 апреля 2026

Bloomberg: Цукерберг создает своего ИИ-двойника для общения с сотрудниками
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Гендиректор американской технологической корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) создает своего ИИ-двойника, которому намерен передать часть полномочий по взаимодействию с сотрудниками. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что виртуальный Цукерберг сейчас обучается манерам настоящего миллиардера, а также изучает его взгляды на стратегию компании.

«Концепция многотриллионной публичной компании, управляемой, пусть даже частично, роботом-генеральным директором, открывает новый мир возможностей», — считает автор материала Курт Вагнер. Журналист напоминает, что во время пандемии коронавируса Цукерберг уже проводил многочисленные встречи в метавселенной, а также некоторое время назад обзавелся ИИ-помощником, создав «собственного домашнего дворецкого, которым можно управлять с помощью телефона».

«В случае с Цукербергом делегирование задач его персонажу могло бы освободить его для того, что изначально привело его к успеху», — полагает Вагнер, оставляя открытым вопрос, сможет ли ИИ-Цукерберг «действительно прислушиваться» к сотрудникам, от которых начнет получать больше обратной связи и принимать важные решения, требующие человечности.

Ранее стало известно, что возглавляемая настоящим Цукербергом компания сейчас готовится к масштабным сокращениям, связанным в внедрением искусственного интеллекта, в гонке за лидерство на рынке которого основатель корпорации стремится добиться успеха.

