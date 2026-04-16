В Дагестане из снежного плена вызволили 11 лошадей

После аномальных осадков в Дагестане из снежного плена спасли 11 лошадей

Одиннадцать лошадей вызволили из снежного плена в горах Чародинского района Дагестана на фоне аномальных осадков в регионе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.

«Животные оказались отрезанными от проходов из-за аномальных осадков — глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров. Спасательная операция длилась несколько часов», — сообщили волонтеры.

В администрации добавили, что зимой скот часто оставляют на высокогорных пастбищах недалеко от сел, однако в этом году весенние снегопады и затяжные дожди осложнили положение дел. Местные жители пробивались к животным с лопатами и верхом на собственных лошадях. В итоге обессилевших животных удалось накормить и спасти. Одну кобылу, которая не могла идти сама, вытащили волоком.

Ранее на границе Гумбетовского и Ботлихского районов гор Дагестана также спасли табун лошадей. 20 животных вызволили из снежного плена, ориентируясь по компасу.