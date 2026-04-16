Посол РФ Кузнецов: В Финляндии абсурдно назвали Репина украинским художником

Русофобия в Финляндии дошла до абсурда. Об этом рассказал ТАСС посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он отметил, что подобное отношение коснулось также сферы культуры. «Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея "Атенеум" указывать впредь национальность Ильи Репина как "украинец"», — заявил Кузнецов.

Репин родился 5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи.

Ранее Финский художественный музей «Атенеум» объяснил замену национальности художника Ильи Репина с русской на украинскую. По словам директора музея по связям с общественностью Анны Кари, такое решение было принято с опорой на место рождения его предков.