В МИД высказались о стремлении Киева к миру

Захарова: Киев не продемонстрировал воли к миру во время пасхального перемирия

Киев не продемонстрировал воли к миру во время пасхального перемирия. О стремлении Украины к прекращению огня в ходе брифинга высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Журналисты попросили Захарову прокомментировать нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

«Никакой воли к миру у киевского режима проявлено не было», — ответила дипломат.

На брифинге Захарова также заявила, что Германия — это главный партнер Украины по «могилизации» украинцев. Она с иронией отметила, что в Берлине процветание Украины связывают с похоронами страны.