В одной стране начали готовиться к дефициту продуктов из-за войны с Ираном

14:19, 16 апреля 2026

Bloomberg: Великобритания готовится к перебоям с продуктами из-за войны с Ираном
Вячеслав Агапов

Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании начали готовиться к дефициту продуктов из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в европейской стране уже создали план подготовки к возможным перебоям с поставками продовольствия в связи с сокращением поставок углекислого газа, широко используемого в промышленности. Чиновники предполагают, что если Ормузский пролив не откроется к июню, ассортимент товаров на полках магазинов сократится.

Углекислый газ используется в производстве упаковки, пивоварении, выпуске газированных напитков, а также при забое скота и птицы. Сухой лед (твердая форма CO2) также используется для охлаждения донорской крови, вакцин, органов для трансплантации и иных целей.

В The Economic Times ждут, что расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов на фоне стремительного роста цен на сырье, вызванного масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока. Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке уже привела к рекордному за всю историю месячному увеличению цен на нефть. Если конфликт не завершится в среднесрочной перспективе, разгон биржевых цен на сырье с большой долей вероятности продолжится.

