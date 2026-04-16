В России ответили на обвинения в несерьезном отношении к переговорам по Украине

Сенатор Джабаров: Страны, подталкивающие Украину к войне, получат по заслугам

Обвинение России в несерьезности является провокационным, потому что Москва предлагала много вариантов для завершения конфликта с Украиной, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее министр обороны Германии Борис Писторус обвинил Россию в несерьезном отношении к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что «недальновидные действия ряда стран» привели к пополнению российского бюджета на фоне ближневосточного конфликта.

Сенатор отметил, что западные страны приложили максимальные усилия, чтобы приостановить мирный процесс. Кроме того, продолжил Джабаров, они продолжают снабжать Украину летальным оружием и размещают на своих территориях заводы, на которых производят для нее ракеты и дроны.

«Это провокация чистой воды. И, по-моему, мы все-таки созреваем до того, что западные страны, которые провоцируют боевые действия, подталкивают Украину к продолжению войны, должны получить по заслугам. Надеюсь, что они тогда станут более серьезно относиться к этому, перестанут постоянно врать и на всех площадках говорить о том, что они за мир, а вот Россия против», — сказал политик.

Ранее доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт заявил, что Москва не будет ждать прекращения конфликта США и Ирана для выдвижения собственных условий по урегулированию конфликта на Украине.