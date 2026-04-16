Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 16 апреля 2026

В России ответили на вопрос об ударах по местам производства дронов в Европе

Елена Торубарова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Высшее командование России примет решение об ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе после раскрытия Министерством обороны адресов производств. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Наносить удары реально или нет — это решает только верховный главнокомандующий и Генеральный штаб. В принципе, это хорошо, что мы знаем адреса», — обозначил Джабаров.

Российский сенатор также поделился сведениями о том, что до конца 2026 года Великобритания должна поставить Украине 120 тысяч дронов.

В этой связи он призвал европейские страны задуматься. «Ведь они фактически давно втянуты в войну и работают на продолжение этой войны», — заключил Джабаров.

Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В частности, в список вошли филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    В разведке Украины рассказали о личном участии Буданова во вторжении в Россию

    Ксения Собчак взяла интервью в рваных колготках

    Дайнеко заступилась за уволенную из-за возраста российскую актрису

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok