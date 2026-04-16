В России подорожал доллар

Банк России поднял курс доллара на 85 копеек, до 76,09 рубля

Официальный курс доллара после нескольких дней снижения вновь поднялся выше 76 рублей. Банк России повысил его на 85 копеек, до 76,09 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евро подорожал на 68 копеек, курс составил 89,41 рубля.

В первой половине апреля российская валюта значительно укрепилась под влиянием ряда факторов, среди которых отмечают увеличение поступлений валюты от экспортеров, а также улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.

На фоне этого 16 апреля стало известно, что опрошенные Центробанком аналитики резко снизили прогноз по среднему курсу доллара на 2026 год. С мартовских 84 рублей его опустили до 81,2 рубля. Такой уровень в случае его достижения станет минимальным с 2022 года.