Силовые структуры
16:57, 16 апреля 2026Силовые структуры

Вандалы повредили десятки надгробий на кладбище российского города

В Тверской области вандалы разгромили 76 надгробий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тверской области возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, от рук вандалов пострадали захоронения в селе Дмитрова Гора. Злоумышленники повредили 76 надгробий. Полиция ведет розыск предполагаемых подозреваемых. Согласно уголовному кодексу, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции.

    Последние новости

    Шойгу заявил об участившихся ударах ВСУ по России со стороны Финляндии и Прибалтики

    В России отметили интерес Азербайджана к развитию отношений

    Дачников научили спасать рассаду от майских заморозков

    В России введут пошлины на импортные шины

    Россия выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо

    Мерц отказался верить в спасение Германии при помощи мирного атома

    Встречавший катер в курортном городе россиянин получил 14 лет колонии

    Военкор обвинил записавшего предсмертное видео Воеводу в «спектакле на потеху противника»

    Российские волонтеры подселили спасенную Дыньку к трехлапой Груше

    Популярная российская блогерша рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась к зрителям

    Все новости
