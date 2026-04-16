Внешность Кэмерон Диас на фото папарацци назвали отвратительной в сети

Внешность американской актрисы и модели Кэмерон Диас на фото папарацци назвали отвратительной в сети. Кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объективы уличных фотографов во время съемок романтической комедии «Обман» в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезда предстала с собранными в небрежный пучок волосами и леопардовой повязкой на голове.

Стилисты сделали ей яркий макияж. На лице Диас были заметны глубокие мимические морщины после отказа от ботокса на несколько лет.

Пользователи сети оценили внешний вид Диас в комментариях под постом. «Она выглядит отвратительно, бедная девочка», «Если пользоваться солнцезащитным кремом и питаться полезной пищей, то с возрастом можно будет выглядеть лучше», «Увидев это, Кэмерон помчится к своему дерматологу или пластическому хирургу», «Для своего возраста она выглядит не очень», — написали они.

В декабре 2025 года повседневный образ Кэмерон Диас на фото папарацци вызвал споры в сети. Звезду запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку с мужем, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.