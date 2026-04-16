Врач призвал не чистить зубы сразу после одного типа еды

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Андрес Рамирес призвал не чистить зубы сразу же после употребления одного типа еды. Его слова передает издание Deia.

Рамирес заявил, что нельзя сразу же чистить зубы после употребления сладостей. Дело в том, что сахар в полости рта мгновенно превращается в кислоту. «Если вы почистите зубы и потрете их кислотой, то это может привести к деминерализации эмали», — предупредил доктор.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

В связи с этим он призвал подождать хотя бы полчаса и только потом заняться гигиеной полости рта. Кроме того, врач посоветовал употреблять все сладости сразу, а не короткими порциями каждые 15 минут. Так можно сократить время негативного воздействия кислоты на зубы и, следовательно, защитить их, пояснил Рамирес.

Ранее стоматолог Нодира Сарсадских предупредила об опасности щелчков в челюсти. Врач рассказала, что из-за них со временем у человека может перестать нормально открываться рот.

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
