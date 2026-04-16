04:29, 16 апреля 2026Мир

Встреча Трампа с Си Цзиньпином оказалась под угрозой

Bloomberg: Блокада Ормузского пролива США может сорвать визит Трампа в Китай
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами грозит конфронтацией между американским президентом Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином перед их встречей в Пекине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Попытка Дональда Трампа запретить Ирану использовать Ормузский пролив ограничивает ключевые поставки энергоресурсов в Китай и грозит столкновением с Си Цзиньпином за месяц до запланированной встречи двух лидеров в Пекине», — отмечается в публикации.

Любые угрозы Штатов перехватить, изменить курс или захватить суда, нарушающие блокаду, чреваты конфронтацией с Китаем, предупреждает Bloomberg.

Ранее Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что такая ситуация больше никогда не повторится. При этом Центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило, что продолжает осуществлять блокаду судов, входящих и выходящих из портов Ирана.

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

    Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

    В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в купальнике

    Командир ВСУ каждый месяц забирал деньги у солдат

    В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

    Российским врачам предложили по-новому начислять зарплаты

    Стало известно о бегстве наемников из бригады нацгвардии ВСУ

    На Западе высмеяли Зеленского после слов Ормузском проливе

    Мошенники стали использовать ЕГЭ для обмана россиян

    Все новости
