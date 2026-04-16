08:41, 16 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ экстренно перебросили к границе подразделения операторов БПЛА и теробороны

ТАСС: ВСУ экстренно перебросили подразделения под Краснополье Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно перебросило к поселку Краснополье Сумской области подразделения операторов БПЛА и теробороны. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как отметили силовики, речь идет о 442-ом отдельном батальоне сил беспилотных систем, а также о мобилизованных из 122-й отдельной бригады теробороны. По их словам, военных перебросили, чтобы они попытались остановить продвижение российских войск.

Ранее стало известно о продвижении российских военных на границе в Сумской области. Как заявил спикер группировки Объединенных сил (ГОС) ВСУ, на некоторых участках российским войскам удалось продвинуться на 1-1,5 километра.

После этого командование 14-го армейского корпуса украинских войск сообщило об отступлении на новые рубежи в районе Миропольского Сумской области. Как отметили представители подразделения, российские войска на этом участке имели превосходство в силах и средствах.

