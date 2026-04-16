Заместитель гендиректора ведущего московского театра в стеклянном аквариуме попал на видео

Суд арестовал замгендира МХАТ имени Горького Гезерова по делу о растрате

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю гендиректора МХАТ имени Максима Горького Артуру Гезерову по уголовному делу о растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы и предоставили видео с подсудимым.

На кадрах виден мужчина в стеклянном аквариуме зала судебных слушаний.

Гезеров заключен под стражу по ходатайству следователя. Ему предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ («Растрата»). Его арестовали до 8 июня. Других подробностей по делу не сообщается.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего руководителя Московского академического театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаева.