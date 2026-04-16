12:50, 16 апреля 2026

В России задумались о росте госдолга сверх плана

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство финансов России может увеличить объем заимствований на текущий год, но рост не будет существенным. Об этом на Биржевом форуме Мосбиржи заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«В 2026 году смотрим приоритетность расходов — это самая основная задача. Понятно, что, возможно, нам придется скорректировать где-то планы и по заимствованиям», — объяснил он, подчеркнув, что рынок пока хорошо воспринимает размещения.

Министр отметил, что продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) идут по фиксированным ставкам, что является приоритетным вариантом. Однако в крайнем случае финансовое ведомство может начать наращивать госдолг и с помощью плавающих инструментов.

Предельный объем заимствований на 2026 год, зафиксированный в законе о федеральном бюджете, составляет 6,47 триллиона рублей при плане 5,51 триллиона.

Также в ходе выступления Силуанов призвал не переживать по поводу стремительного роста дефицита федерального бюджета. По его словам, такая ситуация была ожидаемой, а в дальнейшем показатель будет снижаться.

По итогам первого квартала дефицит достиг 4,576 триллиона рублей, что в два раза выше, чем за тот же период годом ранее, и почти на 800 миллиардов рублей превышает годовой план. К такой ситуации привело превышение роста расходов над доходами в полтора раза.

Дефицит федерального бюджета за 2025 год составил 5,6 триллиона рублей, что в пять раз выше ожидавшегося уровня. При этом объем дефицита консолидированного бюджета (включает бюджет регионов и внебюджетных фондов) достиг 8,3 триллиона рублей, хотя в прошлые годы лишь незначительно превышал данные по федеральному бюджету.

