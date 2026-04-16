14:16, 16 апреля 2026

Боня заплакала после ответа Кремля на ее видеообращение к Путину

Евгения Наумова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша Виктория Боня поблагодарила официального представителя Кремля Дмитрия Пескова за ответ на ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Видео, в котором она заплакала после реакции Кремля, было опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели мое видеообращение к президенту. (...) Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые озвучили, уже ведутся работы», — заявила Боня со слезами на глазах. Она также поблагодарила пользователей сети, которые поддержали ее послание главе государства.

«Я бы предала свой русский дух, если бы не озвучила то, что было у меня камнем в душе!» — написала блогерша под роликом.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле видели обращение Бони к Путину. По его словам, видео действительно обратило на себя внимание и стало популярным. Пресс-секретарь президента России добавил, что блогерша затронула весьма резонансные темы, по которым ведется большая работа.

14 апреля Боня опубликовала 18-минутное видео, в котором она обратилась к российскому лидеру. В ролике блогерша предположила, что информацию до Путина могут доносить в искаженном виде, и призвала создать платформу, которая бы позволяла россиянам напрямую связаться с главой государства.

